Названы переносящие коронавирус животные

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал животных, которые способны переносить коронавирус. По словам эксперта, это домашние собаки, кошки, мелкие грызуны, змеи и летучие мыши.

Как отметил Онищенко, слова которого передает «Интерфакс», россиянам не стоит отказываться от домашних животных. Тем не менее, необходимые меры гигиены в общении с питомцами нужно обязательно соблюдать.

По данным на 29 июля, в России коронавирус выявлен более чем у 828 тысяч человек. Жертвами вируса стали 13 673 человека.