Ведущая «России 1» уволилась и переехала в Италию

Журналистка канала «Россия 1» Елена Ландер уволилась с телевидения. Об этом сообщается на странице канала в Facebook.

Как следует из сообщения, ведущая программы «Утро России» приняла решение оставить работу в нашей стране и переехать в Италию, чтобы быть поближе к семье.

Издание Starhit сообщает, что 34-летняя ведущая в августе 2019 года вышла замуж за итальянца и с тех пор ей приходилось жить на две страны. В последние месяцы Ландер не могла видеться с супругом из-за пандемии коронавируса.