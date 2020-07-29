Некоторые продукты в России заметно подешевели

Росстат рассказал об изменении цен на основные категории товаров за последнюю неделю. В целом по стране инфляция составила 0%.

Из продуктов больше всего подорожал сахарный песок - на 1,2%. Цены на свинину выросли на 0,9%. Куриное мясо и гречневая крупа, в свою очередь, подешевели на 0,2%.

Среди овощей заметно подешевели помидоры (на 5,4%), картофель (на 4,4%) и репчатый лук (на 3,2%). Одновременно подорожали морковь (1,9%) и яблоки (0,7%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, стоимость дизельного топлива осталась прежней.