Трассу «Кола» перекроют завтра на два часа

Трасса «Кола» в четверг, 30 июля, будет перекрыта с 8:50 до 10:50 на 236-м километре. Причиной остановки движения станет развод моста через Свирь рядом с Лодейным Полем, сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Вверх по реке в это время будут проходить составы судов. Именно для их прохода и будет разведен мост.

Движение автомобильного транспорта по трассе будет полностью перекрыто. Автомобилистов попросили заранее выстраивать свое расписание с учетом возникших обстоятельств.