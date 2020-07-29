29 июля 2020, 19:19
Трассу «Кола» перекроют завтра на два часа
Развод моста рядом с Лодейным Полем остановит движение по федеральной автодороге в четверг
Трасса «Кола» в четверг, 30 июля, будет перекрыта с 8:50 до 10:50 на 236-м километре. Причиной остановки движения станет развод моста через Свирь рядом с Лодейным Полем, сообщает Упрдор «Северо-Запад».
Вверх по реке в это время будут проходить составы судов. Именно для их прохода и будет разведен мост.
Движение автомобильного транспорта по трассе будет полностью перекрыто. Автомобилистов попросили заранее выстраивать свое расписание с учетом возникших обстоятельств.