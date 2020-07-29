Россиян предупредили о приходе новых штаммов гриппа

В этом году в России ожидают прихода новых штаммов гриппа, от которых в предыдущие годы жителей страны не прививали. Такую информацию озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова цитирует РИА Новости.

Как считает чиновница, опасность новых вирусов делает еще более актуальной вакцинацию от гриппа в этом сезоне. С этим согласна и вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Она заявила, что вакцина начнет поставляться в регионы с 31 августа.

Голикова подчеркнула, что с учетом нынешней сложной эпидемиологической ситуации власти рассчитывают, что прививки от гриппа получат не менее 60% граждан страны. В группах риска должны быть привиты не менее 75% людей.