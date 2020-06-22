Названы адреса новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске

На онлайн-карте распространения коронавируса в Карелии появились новые точки.

Так, в Петрозаводске 21 июня заболевших COVID-19 выявили в домах на улице Фурманова, 7; на Древлянке, 19 к. 1; а также на улице Правды, 40-а.

Напомним, по сообщению оперштаба на утро 22 июня, в Петрозаводске за сутки заболело три человека. Общее число инфицированных в Карелии 1043, из них в Петрозаводске – 450.