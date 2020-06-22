22 июня 2020, 12:53
Петрозаводчан зовут присоединиться к акции в честь 75-летия Победы
Жители карельской столицы могут сделать голубя и так поблагодарить ветеранов
24 июня в России пройдет акция «Голубь мира» в честь 75-летия Победы. Молодежный центр «Смена» предлагает жителям Петрозаводска сделать символическую фигурку и таким образом выразить благодарность ветеранам.
«Сделай голубя, сними вертикальное видео, где ты передаешь фигурку справа налево, загрузи на файлообменник или отправь в сообщения группы Молодежного центра «Смена»», - предлагают организаторы акции, которые обещают, что коллективный ролик будет смотреть весь город.
Чтобы смастерить голубя, потребуется белая бумага, клей, ножницы и карандаш. Мастер-класс по изготовлению голубя мира можно посмотреть здесь.
Фото: dtdm69.ru