Петрозаводчан зовут присоединиться к акции в честь 75-летия Победы

24 июня в России пройдет акция «Голубь мира» в честь 75-летия Победы. Молодежный центр «Смена» предлагает жителям Петрозаводска сделать символическую фигурку и таким образом выразить благодарность ветеранам.

«Сделай голубя, сними вертикальное видео, где ты передаешь фигурку справа налево, загрузи на файлообменник или отправь в сообщения группы Молодежного центра «Смена»», - предлагают организаторы акции, которые обещают, что коллективный ролик будет смотреть весь город.

Чтобы смастерить голубя, потребуется белая бумага, клей, ножницы и карандаш. Мастер-класс по изготовлению голубя мира можно посмотреть здесь.

Фото: dtdm69.ru