Станция переливания крови в Петрозаводске остро нуждается в донорах

Станция переливания крови в Петрозаводске остро нуждается в пополнении запасов донорской крови. Обращение опубликовано в профильном паблике станции в соцсетях.

«Остро нуждаемся в донорах О(I) Rh(-), A (II) Rh(+), B(III) Rh(-) и донорах AB Rh(+/) группы крови»,

- пишет станция.

В ведомстве напоминают, что прием доноров ведется с 8 до 13 часов ежедневно по предварительной записи. Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.