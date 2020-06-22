22 июня 2020, 12:05
Станция переливания крови в Петрозаводске остро нуждается в донорах
Дефицит наблюдается по всем группам крови
Станция переливания крови в Петрозаводске остро нуждается в пополнении запасов донорской крови. Обращение опубликовано в профильном паблике станции в соцсетях.
«Остро нуждаемся в донорах О(I) Rh(-), A (II) Rh(+), B(III) Rh(-) и донорах AB Rh(+/) группы крови»,
- пишет станция.
В ведомстве напоминают, что прием доноров ведется с 8 до 13 часов ежедневно по предварительной записи. Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.