Глава ВОЗ заявил, что последствия пандемии будут ощущаться десятилетия

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус спрогнозировал в качестве долгосрочных последствий пандемии коронавируса кризисы в различных аспектах жизни. Такое заявление он сделал на виртуальном всемирном саммите по вопросам здравоохранения, пишет «Интерфакс».

Гебрейесус отметил, что нынешняя пандемия все еще находится в стадии роста. Он добавил, что любая пандемия намного тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении.

«Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия», - выразил мнение глава ВОЗ.

Распространение коронавируса по миру было признано пандемией 11 марта. По всей планете инфекцией заразились уже более 9 миллионов человек. Число жертв превысило 470 тысяч.