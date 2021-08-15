Четвертый день подряд в России фиксируют более 800 смертей от COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса в России умерли еще 816 человек. Уже четыре дня подряд в стране фиксируют больше 800 смертей от опасной инфекции, передает ТАСС, ссылаясь на данные оперштаба.

В частности, накануне, в субботу, от ковида умерли 819 пациентов. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии. В четверг было 808 летальных исхода, в пятницу – 815.

Всего в России за время пандемии коронавируса зафиксировали 170 499 смертей от него.

Самый большой суточный прирост погибших в Москве – это 58 человек. В Петербурге умерли 43 зараженных коронавирусом, в Иркутской области и Краснодарском крае - по 35.

При этом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в РФ выросло за прошедшие на 21 624, то есть до 6 600 836.

Больше всего заразившихся в Москве, там 14 августа выявили 1 954 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 668, в Подмосковье - 1 359, в Нижегородской области - 539, в Свердловской - 526. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay