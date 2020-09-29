Карелия попала в число четырех регионов, опасных для Тульской области

Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку опубликовал сообщение, согласно которому работодателям рекомендовано проводить обследование на коронавирус сотрудников, которые вернулись из ряда регионов России, сообщают «Тульские новости».

Указанные регионы это - Крым, Карелия, Алтай и Краснодарский край.

Как пишет издание, за прошедшие сутки в Тульской области выявили еще 34 случая коронавируса. Это самый высокий показатель с середины августа. Накануне в области были внесены изменения в указ губернатора, согласно которым в регионе продлевается запрет на массовые мероприятия до 31 декабря. Также до Нового года продлено действие «масочного режима».

В целом показатели по ковиду в Тульской области выше, чем в Карелии. Там подтверждено 10127 случаев заболевания коронавирусом, умерло 370 человек.