Точки проката велосипедов предложили открыть в Петрозаводске

Генеральный директор ООО «ВелоТех» Александр Экало представил сегодня в администрации Петрозаводска концепцию городского велосипедного проката.

На старте проекта предлагается запуск 10-15 точек велопроката. Их разместят на Онежской набережной, центральных улицах и в парках. Найти ближайшую станцию, где можно будет оставить велосипед, поможет специальное мобильное приложение. Автоматизированный станционный велопрокат уже работает в Москве, Красногорске, Туле, Сколково, в парке Патриот.

В мэрии столицы Карелии также отметили, что у петрозаводчан есть большой спрос на велодвижение, а город нацелен на развитие велопешеходной инфраструктуры.

В администрации проработают встречные предложения для возможного сотрудничества с компанией.