В Петрозаводске заработали кафе и рестораны: что изменилось?

С 6 июня после долгого перерыва в Карелии разрешено возобновить работу кафе и ресторанов. Кто-то из владельцев в силу неожиданного решения Парфенчикова открытие отложил, кто-то открылся в первый же день. Наши коллеги из «МК в Карелии» прошлись по точкам общепита в центре города и посмотрели, что изменилось в работе заведений.

По информации издания, во всех точках имеются объявления о необходимости масок и санитайзеры на входе. Также отмечается, что во многих заведениях уменьшилось количество столов, чтобы соблюсти требование о дистанции в полтора метра. Там, где это сделать нельзя технически – установлены защитные экраны.

Сотрудники кафе находятся не только в масках и перчатках, но и в очках, как того требует новое распоряжение главы Карелии.

«В ресторане Sushimania остался лишь один стол на весь зал – естественно, заполучить заветный столик удастся лишь по предварительной записи. Все остальные столики пока не обслуживаются.

В «Ягеле» осталось 18 столов из 24, между столами установлены защитные экраны.

В «Дежавю» на входе стоит сотрудница и обрабатывает посетителям кафе руки антисептиком. Раньше в зале было 28 столов, еще 20 стояли на улице. Сейчас ситуация изменилась: в зале осталось 17 столов, предназначенных для 1 или 2 гостей, правда, есть и места с диванами – для 4 гостей. На улице – 15 столов, также на одного или двух посетителей.

В ресторане «Северный» сделали перестановку. Столики либо расположены в 1,5 метрах друг от друга, либо есть защитные экраны. Внутренний дворик также работает. Количество столиков осталось неизменным.

Что до Crema caffe, то там оставили лишь 2 столика на улице.

В кафе «The Кухня» – 15 столиков, за которыми могут расположиться 2 человека (не больше). Требуемое расстояние между столиками в 1,5 метра тщательно вымеряли рулеткой. Зона у бара не работает. Раньше было 28 столиков.

В кафе «Миндаль» всем посетителям измеряют температуру электронным градусником и заносят показания в специальный журнал. Столики там также находятся на расстоянии в 1,5 метра. В некоторых залах роль защитных экранов выполняют высокие спинки диванов.

В ресторане Paulaner Bräuhaus теперь на треть меньше столов. Касса закрыта экраном. У стойки даже убрали стулья, там гостям находиться запрещено. Активно работают на доставку.

В кафе Fusion – 5 столов на террасе, также есть столы в зале, везде установлены защитные экраны. В целом стало на 10 столов меньше, чем до пандемии»,

- пишет издание.

6 июня еще оставались закрытыми «70-е годы», «Оттолина», «Карельская горница», Saloon Sanches, «У Кузьмича» и кафе «Карелочка». Также, по нашим данным, остаются закрытыми и некоторые популярные заведения в районах города.

Фото «МК в Карелии»