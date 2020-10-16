Суточный рекорд заразившихся COVID-19 установлен в России

Очередной рекорд установлен в России по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки в России зафиксировано 15 150 новых случаев заражения коронавирусом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оперштаб. Днем ранее суточный прирост составил 13 754 человека. Всего COVID-19 в стране заразились 1 369 313 человек.

Умерли за последние сутки 232 человека с COVID-19, за все время – 23 723 человека. Накануне за сутки умерло рекордное количество заразившихся коронавирусом – 286 человек. Вылечились за минувший день 8485 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии – 1 056 582.

Регионы с самым большим числом новых заболевших: Москва – 5049 (за все время – 352 995), Санкт-Петербург – 647 (50 573), Московская область – 448 (79 567), Ростовская область – 285 (26 021), Нижегородская область – 285 (36 193).

Ранее мы писали, что в Карелии коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 95 человек. У всех наблюдаются симптомы заболевания, в том числе у 29 человек – средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 62 человека, в Костомукше – 3 человека, в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 2, поселок Кааламо – 1, поселок Хаапалампи – 1), в Кеми – 1 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 2 человека (село Паданы), в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Пудоже – 5 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Куркиеки), в Олонецком районе – 1 человек (село Видлица), в Пряжинском районе – 4 человека (Пряжа – 1, поселок Чална – 3), в Прионежском районе – 9 человек (поселок Мелиоративный – 1, село Деревянное – 1, поселок Новая Вилга – 3, поселок Ладва-Ветка – 2, село Заозерье – 1, ст. Шуйская – 1) (фото с xn--b1acdsycapm.com).