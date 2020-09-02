Парфенчиков смягчил меры безопасности в условиях пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное постановление, в котором скорректированы меры безопасности в условиях пандемии коронавируса для сферы услуг, торговли и туризма. Ряд из них вводят послабления, но есть и такие, которые ужесточают ранее принятые меры. Об этом он пишет на своей странице в соцсетях.

По его словам, с сегодняшнего дня увеличено предельно допустимое количество посетителей объектов торговли: в магазинах – не более 1 покупателя на 10 квадратных метров площади (ранее было 30 кв.м. или 20 кв.м., если площадь помещения не превышает 200 кв.м.), в торговых центрах – и не более 1 покупателя на 20 квадратных метров (ранее было 50 кв. м.).

Смягчены требования для траурных залов, во время церемоний прощания там могут находиться не более 1 человека на 10 квадратных метров помещения (ранее было 20 кв.м.).

В то же время, в Карелии вводятся более жесткие требования к оборудованию для обработки рук антисептиками. Это должны быть стационарные диспенсеры или мобильные стойки с дозаторами, установленные в доступных для посетителей местах. Такое оборудование позволяет минимизировать или исключить контакт с поверхностью дозатора. Установлено оно должно быть на входах и выходах в доступных для посетителей местах. Рядом обязательно должна быть представлена информация о составе дезинфицирующего средства, если ее нет на упаковке. Это важно, в том числе для людей, страдающих аллергией. Требования вступают в силу с 10 сентября.

Парфенчиков напоминает, что предприниматели могут получить компенсацию затрат на приобретение дезсредств и оборудования. Для этого необходимо обратиться в территориальное управление Фонда соцстрахования.

Соблюдение масочного режима и социальной дистанции не отменяется.

Постановление главы можно спосмотреть здесь.