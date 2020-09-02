Мишустин выделил Карелии 98 миллионов рублей на жилье для детей-сирот

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,3 миллиардов рублей дополнительно на жилье для детей-сирот. Документ сегодня опубликован на сайте правительства.

«Субсидию получат 10 регионов с непростой ситуацией в экономике и социальной сфере. Это Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика», - сообщили в пресс-службе правительства РФ. Как следует из документа, наша республика получит 98 миллионов 147 тысяч рублей.

Решение выделить дополнительное финансирование на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, премьер-министр озвучил 27 августа на заседании правительства. Средства позволят обеспечить собственным жильем еще около полутора тысяч ребят.