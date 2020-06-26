Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 26 июня

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых Covid-19 был выявлен 25 июня. Обновились данные о самых зараженных районах.

С большим отрывом по-прежнему лидирует Петрозаводск. В карельской столице уже 526 зараженных.

На втором месте Кемский район, там 121 больной. Крупная вспышка заражения выявлена на стройплощадке Белопорожской ГЭС. На третьем месте Сортавальский район (81 заболевший), на четвертом - Олонецкий район (80) и Беломорский район (также 80).

Единственной территорией Карелии без заболевших коронавирусом остается Калевальский район.