26 июня 2020, 14:19
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 26 июня
Количество заболевших Covid-19 в республике достигло отметки в 1177 человек
На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых Covid-19 был выявлен 25 июня. Обновились данные о самых зараженных районах.
С большим отрывом по-прежнему лидирует Петрозаводск. В карельской столице уже 526 зараженных.
На втором месте Кемский район, там 121 больной. Крупная вспышка заражения выявлена на стройплощадке Белопорожской ГЭС. На третьем месте Сортавальский район (81 заболевший), на четвертом - Олонецкий район (80) и Беломорский район (также 80).
Единственной территорией Карелии без заболевших коронавирусом остается Калевальский район.