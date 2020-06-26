Депутаты Петросовета проголосовали по поправкам в Конституцию

В Петрозаводске полным ходом идет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Проходит оно в медицинских масках и перчатках. Здесь же и антисептический раствор, и привычные 1,5 метра социальной безопасности. Но особенно экзотично выглядит персонал избирательных участков. Полное ощущение, что ты находишься в операционной: все в халатах, в перчатках, с лицевыми экранами.

Но сама процедура, безусловно, привычная и не вызывает нареканий.

Мы застали на участках петрозаводских депутатов Дмитрия Данильева и Екатерину Реутову. Они пришли проголосовать ранним утром – участки открываются в 8:00 по московскому времени.

«Для себя выделила статью 114 – о внесении поправки в деятельность волонтерских движений. Мне это особенно важно, так как с этого года я возглавляю общественное движение «Петрозаводск – любимая столица»,

– прокомментировала свое голосование Екатерина Реутова

Примечательно, что на избирательных участках присутствуют волонтеры – сегодня это уже примета времени.