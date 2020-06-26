В мэрии Петрозаводска назвали улицы, на которых ведется ремонт

В Петрозаводске продолжаются работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети. В разных микрорайонах карельской столицы работники ООО «ТехРент» скашивают траву, подметают и моют улицы и тротуары, выравнивают участки грунтовых дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик также работает с дорогами. Уже устранены аварийные деформации на Пряжинском и Соломенском шоссе, на улице Пограничной. Сейчас работники начали заменять бортовой камень на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской.

В мэрии Петрозаводска подчеркнули, что все работы находятся под контролем специалистов комитета ЖКХ.