В мэрии назвали улицы, где хотят построить новые детские сады

Новый детский сад планируется возвести на улице Хейкконена в Петрозаводске. В ближайшее время власти города объявят аукцион на строительство дошкольного учреждения на 300 мест, сообщает пресс-служба мэрии. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Демография».

Также этим летом объявят аукциона на проектирование еще одного детского сада на 300 мест. Будущий объект планируют разместить в районе Лыжной и Карельского проспекта.

Между тем, два детских сада уже строят на Кукковке. Каждое из учреждений сможет принять по 150 детей. Вскоре для этих детсадов начнут закупать оборудование.