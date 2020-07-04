Роспотребнадзор до конца года запретил массовые мероприятия для детей

До конца 2020 года для образовательных организаций в России установлены особые санитарные правила в условиях коронавируса. Постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые требования к организациям, работающим с детьми, будут действовать до 1 января 2021 года, передает РБК. Так, в школах и детских садах запрещены массовые мероприятия «с участием различных групп лиц» и с привлечением лиц из иных организаций. В лагерях массовые мероприятия разрешены на открытом воздухе и без контакта между детьми из разных отрядов.

Детям и взрослым рекомендовано измерять температуру. На входе в образовательное учреждение, столовую, уборную должны быть антисептики.

В школах за каждым классом предлагается закрепить отдельный кабинет, где будут проходить занятия по всем предметам, за исключением тех предметов, для которых требуется специальное оборудование.

Также до конца года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. По сообщению издания, исключения сделаны для тех, кто проживает в Арктической зоне. Также в документе говорится, что не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа».