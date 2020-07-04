В России могут увеличить имущественный налоговый вычет

В Госдуме предложили двукратно увеличить суммы, из которых россияне смогут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров направил свое предложение премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сегодня сообщает RT.

Сейчас при покупке жилья официально работающий россиянин может вернуть НДФЛ (13%) с суммы до 2 миллионов рублей, а также с суммы до 3 миллионов рублей по процентам по кредиту. Депутат считает, что эти суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в мегаполисах.

Депутат предложил увеличить суммы, с которых может быть произведен налоговый вычет, до четырех миллионов от стоимости жилья и до шести миллионов – по уплаченным процентам по кредиту.

По мнению парламентария, предложенные меры позволят повысить доступность жилья и приблизить суммы, подлежащие налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости.