Опубликован текст Конституции России с поправками

Текст Конституции РФ с поправками, одобренными на прошедшем голосовании 1 июля, опубликован на портале правовой информации. Обновленная Конституция вступает в силу 4 июля.

Всего в Основной закон государства внесены 206 поправок. По сообщению РИА Новости, главные поправки касаются социальных вопросов. Также теперь Конституция запрещает избирать президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Аналогичное ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных госорганов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.

Также Конституция теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат Основному закону. Также вступает в силу поправка президентских сроков без слова «подряд». Президент, согласно поправкам, формирует Совет безопасности и Госсовет России.

За поправки проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек).