Еще 198 человек в Карелии заболели коронавирусом

Еще 198 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы за сутки в Карелии. У 196 человек не были сделаны прививки. Из всей массы новых случаев – заболели 188 человек, в состоянии средней тяжести находятся 34, в тяжелом – 18. За все время пандемии в республике заболели - 51 981. Такие данные приводит утром 9 июля в своем аккаунте министр здравоохранения республики.

Поправились еще 140 человек. Таким образом, общее число выздоровевших – 48 632.

Подтверждены новые летальные исходы. Количество смертей пациентов с коронавирусом возросло на 4. За все время пандемии в республике скончались 655 человек. (фото tv2.today)