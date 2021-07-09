Восьмилетняя россиянка сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс

Восьмилетняя россиянка Алиса сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс, рассказал отец ребенка «Ленте.ру». Школьница получила аттестат 25 июня в одном из образовательных учреждений Москвы. В семь лет девочка получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11 класс. Юная умница получила документ через год по техническим причинам.

Девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные — в формате итоговых диагностик.

По словам отца ребенка, для сдачи ЕГЭ его дочь прошла всю образовательную программу.

«Нет никаких лайфхаков и краткого пути», - отметил он. Самым сложным оказалось сдавать экзамены без подготовки, не зная «правил игры». Школьница намерена поступать на психфак МГУ, но рассматривает также программы, связанные с экологией и биоинформатикой.

Всего в семье, где растет Алиса семеро детей. Ее сестра - самая юная школьница в России, семилетний брат сдал ОГЭ и получил аттестат за 9 класс. (фото ast.ru)