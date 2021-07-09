Попова оценила процент заболевших коронавирусом после вакцинации

Главный санитарный врач страны Анна Попова оценила долю заболевших коронавирусом после вакцинации. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Попова заявила, что коронавирус по статистике проявляется у двух из 300 привитых, передает РИА Новости. По словам главы Роспотребнадзора, люди болеют после полного комплекса прививок, эти цифры есть в едином ресурсе Минздрава, где ведется персональный учет каждого заболевшего и привитого.

«После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса <...>, люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых. То есть у нас все привитые не дают никаких клинических проявлений, кроме малого количества, ну, это два человека на 300 привитых»,

- сказала она в интервью Наиле Аскер-заде.

Что касается повторных случаев заражения коронавирусом, то они, по словам главы Роспотребнадзора, единичны и не превышают 1% от общего количества заражений. (фото russian.rt.com)