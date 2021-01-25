За сутки в Карелии не зафиксировано летальных исходов от коронавируса

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 230 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Из этого числа заболели – 216 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 210 человек.

Летальных исходов не зафиксировано.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5574,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2534,5 случая, по Северо-Западу – 4402,2.

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