Парфенчиков разрешил работать автомастерским в Карелии

Сегодня в официальном паблике министерства экономического развития и промышленности республики появилась информация о том, что глава Карелии разрешил работать организациям, занимающимся техобслуживанием и ремонтом машин. Соответствующие изменения были внесены в распоряжение главы республики от 12 марта.

«Разрешить работу организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в части выполнения неотложных работ»,

- говорится в сообщении.

Кроме того Артур Парфенчиков разрешил организациям и индивидуальным предпринимателям, которые прекратили свою деятельность на время режима самоизоляции, заняться охраной своего имущества, в том числе привлекая частных охранников.

«Разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых приостановлена, осуществлять охрану своих объектов (как своими силами, так и с привлечением частных охранных организаций), обеспечивать обслуживание и поддержание функционирования оборудования»,

- уточняет паблик.

Ранее во время прямой линии по вопросам поддержки бизнеса глава республики сообщил о послаблениях для некоторых предпринимателей.