Пожилой дачник погиб на пожаре под Петрозаводском

Серьезный пожар уничтожил дачный дом в Прионежском районе местечке Пиньгуба в СНТ «Совет». Дом №198 по улице Восточная загорелся сегодня в 11:04. Пожарные были на месте спустя 17 минут.

Как сообщает паблик пожарной части-75, деревянный дом горел по всей площади. Со слов соседей в горящем доме мог находиться мужчина. Также возникла угроза того, что огонь перекинется на соседние строения.

Спасатели организовали подвоз воды с пожарного пирса и устранили возгорание. В 14:51 огонь был полностью потушен. В результате пожара погиб мужчина, 1948 года рождения.

Фото: vk.com