За последние сутки диагноз коронавирус услышал 81 человек в Карелии

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает расти в Карелии. За последние сутки в республике был зафиксирован 81 инфицированный. Из этого числа заболевших – 58 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

По данным оперативного штаба, новые случаи подтверждены в Петрозаводске – 47 человек,

Сортавале – 5 человек, Кондопоге– 8 человек, Медвежьегорском районе – 5 человек (Медвежьегорск – 4, село Толвуя – 1), Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 1, поселок Водла – 1, деревня Авдеево – 1, поселок Шальский), Пряжинском районе – 3 человека (поселки Пряжа – 2, Чална – 1), Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), Кеми – 5 человек,

Сегеже – 1 человек, Беломорском районе – 1 человек (поселок Летнереченский), Лоухском районе – 1 человек (поселок Пяозерский). Выздоровели еще 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 855 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 943,3 случая, по Северо-Западу – 1185,4.

С начала пандемии в Карелии заболело всего 5250, поправилось 3950, умерло 44 человека. (фото m24.ru, Sergei Chirikov/EPA)