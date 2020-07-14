45 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус подтвержден еще у 45 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

В Петрозаводске заболели 24 человека. В Прионежском районе - 4 человека (село Заозерье, деревни Ялгуба, Верховье, поселок Шуя), в Питкярантском районе - 1 человек (поселок Хийденсельга), в Калевальском районе - 1 человек (поселок Боровой), в Костомукше - 4 человека, в Лахденпохье - 1 человек, в Суоярви - 1 человек, в Лоухском районе - 2 человека (поселок Чупа), в Медвежьегорском районе - 4 человека (поселок Пиндуши –-2, село Толвуя - 1, Медвежьегорск - 1), в Кондопожском районе - 3 человека (деревня Юркостров, Кондопога, Лучевое-1).

Выздоровели еще 48 человек: в Петрозаводске - 19, в Олонецком районе - 18, в Лахденпохском районе - 5, в Суоярвском районе - 1, в Кемском районе - 5 (в том числе 3 строителя Белопорожской ГЭС).

Общее количество зараженных Covid-19 в республике выросло до 1792 человек.