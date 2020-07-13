Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда

О вреде фаст-фуда говорится много. Но как удержаться, когда очень хочется картошки фри или какого-нибудь бургера. У диетолога Елены Соломатиной есть ответ, когда все-таки можно есть блюда быстрого питания.

Эксперт рекомендует ориентироваться на свой возраст, обмен веществ и образ жизни, пишут «Аргументы неделi». Одно дело, если гамбургер съест молодой человек, который всю ночь гулял с девушкой, утром сбегал на стадион, а затем в институт. Этот кусок фастфуда провалится у него и все. Но, если человек пухлый, работает весь день в офисе, а вечер коротает перед телевизором, вдобавок у него замедлен обмен веществ, то «это другая история». Однако врач подчеркнула, что гамбургер перед сном скажется на фигуре как молодого человека, так и более зрелого, но в первом случае это будет практически не заметно.

Соломатина посоветовала баловать себя фастфудом в утренние часы, когда обменные процессы происходят быстрее. Вдобавок за день лишние калории успеют «сгореть».