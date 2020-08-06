Еще один человек умер от коронавируса в Карелии

В Карелии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Скончался 69-летний житель Кондопоги, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Отмечается, что у мужчины имелись хронические заболевания. Он находился в ковид-отделении для нуждающихся в хирургической помощи пациентов, которое создано на базе роддома им. Гуткина в Петрозаводске.

Это 19-я жертва коронавирусной инфекции в республике.