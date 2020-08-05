«Золотая» лестница: почему приходится ломать, а не строить

Текст: Антонина Кябелева

Когда в мае в Петрозаводске начался ремонт лестничного спуска в районе улицы Вольная около Екатерининской церкви, горожане и представить себе не могли, на сколько затянется ремонт. Впрочем, и в начале августа, спустя почти три месяца после начала ремонтных работ, никто не решается точно сказать, когда завершится эта «стройка века».

За последнее время лестницу не раз разбирали и начинали работы заново. По сравнению с майским этапом, изменилось только то, что сейчас объект полностью перекрыт с двух сторон высоким забором. В обход долгостроя люди натоптали несколько прилично утрамбованных дорожек. Судя по их внешнему виду, начисто лишенному даже намека на растительность, здесь каждый день проходят сотни горожан, пытаясь попасть из одной части города в другую.

Наталья Борисовна из тех, кто два раза в день вынужден преодолевать неестественно затянувшееся строительное препятствие.

- Еще в середине мая строители стали делать ступеньки. Проходит несколько дней, я иду и вижу, что работники все ломают, дробят застывшую бетонную смесь. Через несколько дней иду на работу и вижу привычную картину – вновь лестницу заливают смесью. Я даже не удержалась, сказала им, что как-то они странно трудятся – один работает, трое что-то обсуждают. Возвращаюсь вечером с работы, они опять дробят то, что залили утром. Я еще подумала тогда, что если так работать, то лестницу вообще не дождемся. В ситуацию вмешалась депутат карельского парламента Светлана Бачой и ремонтные работы оживились.

Я совсем уже обрадовалась, что скоро не придется нарезать круги, как опять увидела знакомый сюжет: рабочие вновь дробят лестницу. Тут я не выдержала, говорю ребятам, дескать, что же это за напасть такая, у вас, может, руки не оттуда растут? А неделю назад вообще все полностью разломали, хотя уже все ступеньки были сделаны. Это какой-то ужас,

- рассказала петрозаводчанка.

Депутат ЗС РК Светлана Бачой не раз в социальных сетях возвращалась к ремонту лестничного марша в районе улицы Вольная. По ее словам, здесь должна появиться аппарель (устройство, напоминающее рельсы, для передвижения колясок, чемоданов, сумок на колесиках), а территорию вокруг лестниц компания обязана благоустроить. Она неоднократно выезжала на место незадавшегося ремонта, обсуждала проблему с чиновниками петрозаводской администрации, встречалась с представителями подрядчика — ООО «Свой дом».

Однако, как говорится, воз и ныне там, причем вновь в «первозданном» состоянии, которое горожане наблюдали еще в мае.

- В июле я встречалась с представителями администрации города. Мне сказали, что никто никуда не торопится, так как компания укладывается в сроки. На самом деле все очень сложно. Сейчас мы опять поехали посмотреть, что происходит. Все опять разобрано, установлен забор. Я вновь стала звонить специалистам в городскую администрацию. Мне ситуацию объяснили тем, что попался недобросовестный подрядчик, неправильно залили лестницу, администрация не приняла работы и дала две недели на то, чтобы все полностью переделать.

Если раньше люди могли хотя бы рядом пройти, то сейчас все перекрыто. Петрозаводчане устали наблюдать за этим безобразием,

- сказала Светлана Бачой.

В петрозаводской администрации рассказали, что ремонт лестничного марша в районе улицы Вольная осуществляет ООО «Свой дом» в рамках контракта на ремонт лестничных спусков и пешеходных дорожек, который был заключен в апреле 2020 года. Общая сумма контракта составляет 35,2 миллиона рублей. Спуск возле Екатерининской церкви оценен в 4,8 миллиона рублей, которые должна получить компания после завершения работ. Помимо этого, фирма «Свой дом» должна отремонтировать лестницы в районе улицы Фрунзе, улицы Пушкинской, улицы Ровио (возле дома № 16а), Лососинской набережной (около дома № 3), Карельского проспекта (дом № 20), проспекта Александра Невского (дом № 43), улицы Кузьмина (дом № 37).

По контракту работы в районе улицы Пушкинской и улицы Вольной компания должна была завершить к 1 июля, остальные шесть объектов должны быть готовы к 20 августа.

На Пушкинской, рассказали в администрации, ситуация не столь катастрофическая, как на Вольной. Там идет монтаж бордюров и подготовка цветника. А вот на Вольной работы принять отказались. Причем, отметили в мэрии, специалисты принимают отдельно каждый вид работ, чтобы избежать ситуации, когда за внешней облицовкой уже сложно определить качество «основы», от которой зависит долговечность всей конструкции.

Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска



В ситуации на Вольной как раз подвела основа. Подрядчику за свой счет необходимо полностью переделать бетонное основание, демонтировав некачественно сделанный участок. В петрозаводской администрации настаивают, что ни при каких условиях не примут объект, если он не будет соответствовать проекту, или будет «хромать» качество. Оплачиваются работы уже после завершения объекта. Никаких авансовых платежей, заверили в петрозаводской мэрии, ООО «Свой дом» не получало. Затягивание ремонта, заметили в петрозаводской администрации, обернется для подрядчика штрафными санкциями.

Днем 4 августа за забором рядом с церковью кипела работа. Четверо мужчин усиленно таскали щебень на место будущего, в очередной раз демонтированного, лестничного спуска. Один из рабочих, представившийся Тимофеем, рассказал, что раньше фирма нанимала других субподрядчиков, которые, образно говоря, «наломали дров». Тимофей и его коллеги, которых перебросили с улицы Фрунзе, все переделывают. Он, правда, отказался назвать, какую представляет компанию, заметив только, что работает у индивидуального предпринимателя.

- Действительно работы были плохо сделаны, или это придирки? – поинтересовалась я у Тимофея.

- Было, действительно, плохо сделано. Уже закуплен природный камень определенных размеров, под который должны были быть залиты ступени. Камень должен заходить за камень, когда его укладываешь, если делать правильно, по технологии. А здесь была нарушена технология. И высота ступеней была нарушена: вместо 12 сантиметров сделано 15 сантиметров. Они полностью ушли от размеров. Нам пришлось все исправлять. Когда я приехал, здесь было залито семь лестничных маршей. Они все были испорчены,

- рассказал мужчина.

По его словам, приходится работать без выходных. К нему даже приезжала жена, удивленная таким ударным трудом, чтобы проверить, правда ли, что он работает в выходной день.

Прогнозы по поводу завершения работ Тимофей строить отказался. Он не уверен, что удастся закончить в августе. После того как вновь зальют лестницы, бетон должен неделю отстояться. После этого администрация должна проверить качество работ.

- У нас каждый шаг проверяют. Сейчас щебень разравниваем, трамбуем, вызываем экспертизу. Специалисты делают заключение и, если все в порядке, приступаем к следующему виду работ, - сказал Тимофей.

После того как строительные работы будут завершены, еще потребуется время на благоустройство прилегающей территории. Кто будет заниматься благоустройством, Тимофей не знает.

Он признался, что в этом районе уже стал «своим», прихожанки, ежедневно посещающие церковь, с ним по утрам здороваются. Тимофею порой приходится выступать в роли психолога, успокаивая старушек, уставших пробираться к церкви окольными путями.

В общем, остается только надеяться, что очередная бригада окажется профессиональнее своих предшественников.

Кстати, 22 июня ООО «Свой дом» заключило еще один контракт с петрозаводской администрацией на благоустройство сквера Ивана Сенькина и сквера Александра Шотмана. Цена контракта 23,4 миллиона рублей. Завершить благоустройство двух скверов компания должна до 30 августа.

Компании нередко стремятся набрать побольше контрактов, не задумываясь над тем, как и кто их будет выполнять. По-другому сложно объяснить ту вакханалию, которую на протяжении трех месяцев наблюдают горожане, живущие в районе Октябрьского проспекта.

Чем жестче представители заказчика будут принимать работы, тем быстрее у сомнительных компаний отпадет желание надеется на легкие деньги и близорукость чиновников. Правда, годы вседозволенности будут нам еще долго аукаться. В Карелии привыкли, что строить за бюджетные деньги можно, не заботясь о качестве и репутации. Отвыкать от этого трудно. Но если мы хотим жить в красивом и чистом городе, то другого пути попросту нет.