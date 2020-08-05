Парфенчиков ввел важные послабления для жителей Карелии

Глава республики подписал очередное распоряжение о послаблениях в период пандемии. О нововведениях глава Карелии сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«С 10 августа в дежурные группы и детсады разрешено принимать детей вне зависимости от того, трудятся их родители непосредственно на рабочем месте или дистанционно»

, - написал Артур Парфенчиков. Губернатор добавил, что предоставлять справки с места работы больше не нужно. В дежурные группы также можно принимать детей, проживающих совместно с пожилыми родственниками старше 65 лет. Тем нем менее, дети с признаками ОРВИ, а также из круга контактов людей, заболевших коронавирусом, до получения разрешения врача в детсады не допускаются.

Кроме того, с 10 августа смогут работать читальные и компьютерные залы библиотек, но персоналу и посетителям нужно будет соблюдать меры безопасности. По словам главы, наполняемость залов не должна превышать 50% от максимально возможной. Также глава разрешил работать государственным и муниципальным архивам



Послабления коснулись и тех, кто намерен заключать брак.

«С сегодняшнего дня бракосочетание в торжественной обстановке можно проводить в присутствии 20 человек, включая молодоженов. Раньше количество участников церемонии ограничивалось десятью», - сообщил руководитель региона в соцсети.