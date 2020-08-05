Педагога из Карелии удостоили премии Академии народной энциклопедии

Учитель музыки средней школы № 20 Петрозаводска Юлия Тимофеева удостоена международной премии Академии народной энциклопедии.

Высокая оценка работы получена педагогом за вклад в инновационный проект «Моя Отчизна». Инициатива направлена на изучение и популяризацию истории и культуры России, Белоруссии, Казахстана и Армении, сообщили в администрации Петрозаводска.

Для достижения цели в рамках проекта реализуется комплекс задач, связанных с продвижением научного, методического и творческого опыта участников. В числе мероприятий - организация конкурсов и конференций, публикации на тематических сайтах, в СМИ, подготовка и издание сборников исследований, монографий и энциклопедий, сотрудничество с научными, творческими, образовательными и другими организациями.