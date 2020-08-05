Органы опеки объяснили, почему разлучили сына с отцом из Петрозаводска

Годовалого Богдана органы опеки отдали в приемную семью в Волгограде, не получив отказа от ребенка у родственников из Петрозаводска. Ранее наш портал рассказывал об этой истории и о созданной в Интернете петиции, треюующей вернуть ребенка родным.

Малыш несколько месяцев находится в другом регионе, а его отец, бабушка и тетя, чтобы вернуть малыша в родную семью, были вынуждены обратиться в суд. Заседание должно состояться 6 августа.

По сообщению «ГТРК Карелия», ребенка изъяли у матери, которая была задержана полицией в сильном алкогольном опьянении. Мальчика поместили в дом-ребенка, а бабушку туда не пустили, так как хотя по документам ее сын и является отцом, но определение ДНК не было сделано, а со слов матери – Богдан не его ребенок. Бабушка не может понять, почему опека действовала так быстро. С момента поступления мальчика в дом-ребенка и до того, как он оказался в приемной семье, не прошло и двух месяцев. Также бабушке не ясно, почему документов, которые семья собирала, никто не дождался.

В петрозаводской опеке корреспонденту ГТРК дали письменный ответ:

«Были предприняты попытки разыскать родителей. Однако в связи с отсутствием сведений об их местонахождении, а также местонахождении иных ближайших родственников актом органа опеки и попечительства Петрозаводского городского округа от 16.01.2020 был признан оставшимся без попечения родителей. В феврале в ходе беседы с матерью сотрудники Управления выяснили, что ее бывший супруг отцом ребенка не является», - говорится в ответе.

Органы опеки принимали решение, опираясь на слова матери, а не на статью 121 Семейного кодекса, которая защищает право ребенка жить с кровными родственниками.

Адвокат семьи также подтвердил журналисту, что доказательства того, что родственники интересовались судьбой ребенка и собирали документы, чтобы его забрать, у защиты есть.

В семье также есть еще один ребенок – трехлетний брат Богдана, который с рождения живет с бабушкой и отцом.