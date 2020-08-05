В мэрии рассказали, как преобразится парк в Соломенном

Работы по благоустройству Соломенского парка идут полным ходом. С территории вывозят мусор, бетонные конструкции и остатки растительности, а энергетики меняют электрические опоры. Работы в отдаленном районе столицы Карелии ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

По сообщению администрации города, рабочие расчистили участок под установку спортивной и детской площадок. Также тут появятся уличные тренажеры. Кроме того в парке устроят пешеходные дорожки, а центральную – замостят брусчаткой, оборудуют наружное освещение. Рядом появится закрытая контейнерная площадка для мусора. На улицах Труда и Детской устроят тротуар. На Детской также обновят асфальт.

Все работы планируют завершить до сентября. Стоимость благоустройства составляет 15 миллионов рублей.

Фото: пресс-центр администрации города