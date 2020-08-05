Саперы натолкнулись на останки красноармейца в Питкярантском районе

Группа разминирования петрозаводского отряда КРПСС выезжала для изъятия боеприпасов в Питкяранский район.

Во время работ в 15 километрах от Креста скорби спасатели натолкнулись на останки одного советского воина, сообщает пресс-служба Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Ранее останки еще двух солдат обнаружили поисковики, которые ведут раскопки в этом районе. Найденные вещи бойцов были отправлены на экспертизу, чтобы установить личность погибших.