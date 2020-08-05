Петрозаводску дали четырехлетнюю гарантию на новое дорожное покрытие

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в этом году в Петрозаводске заявлены на ремонт одиннадцать дорог. На восьми из них работы уже выполнены.

360 млн. рублей республиканской субсидии направлены на ремонт пятнадцати дорог и, соответственно, пятнадцати тротуаров.

На всех объектах работают независимые эксперты, которые уже взяли около восьмидесяти проб. Результаты экспертизы говорят о том, что работы выполнены качественно – как по составу асфальтобетонной смеси, так и по размерам покрытия.

Очень важная составляющая ремонта – непосредственный надзор за производством работ, который тоже есть.

Все дороги будут иметь четырехлетний срок гарантии. Соответственно, во время эксплуатации город будет смотреть, как ведет себя дорожное плотно, и при необходимости предъявлять претензии подрядчику для устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств.

