Жителям Карелии объяснили, как и зачем делать ревакцинацию от ковида
Глава Минздрава Карелии разъяснил жителям республики смысл ревакцинации против коронавируса и порядок ее проведения. Михаил Охлопков ответил на вопрос женщины, который она задала ему в соцсети.
«Не смогла найти официальной информации о ревакцинации. Первую вакцину сделала 8 февраля, затем вторую. Прошло уже полгода. Чем прививаться и когда это необходимо сделать?», - написала Татьяна.
Руководитель Минздрава Карелии объяснил, что повторную прививку нужно делать, когда снизятся защитные свойства вакцины.
По словам Охлопкова, пока не сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, нужно прививаться каждые полгода со дня введения второго компонента вакцины.
Это касается пандемии, а когда инфекция станет отступать, необходимо вакцинироваться ежегодно.
«То есть сегодня имеет смысл повторно привиться тем, кто полностью вакцинировался не позднее 11 февраля. И Вам, Татьяна, тоже», - уточнил Охлопков.
Он также пояснил, что ревакцинацию можно проводить любой из зарегистрированных в России вакцин, но желательно – не той, которой прививались первый раз, а другой.
«Врачи для взрослых в возрасте до 60 лет рекомендуют применять однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» - облегченный вариант «Спутника V». Удобство ее применения в том, что в прививочный пункт в этом случае не нужно ходить два раза», - подчеркнул министр. // Фото: v-a-n-3-ss-a/Pixabay