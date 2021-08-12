Жителям Карелии объяснили, как и зачем делать ревакцинацию от ковида

Глава Минздрава Карелии разъяснил жителям республики смысл ревакцинации против коронавируса и порядок ее проведения. Михаил Охлопков ответил на вопрос женщины, который она задала ему в соцсети.

«Не смогла найти официальной информации о ревакцинации. Первую вакцину сделала 8 февраля, затем вторую. Прошло уже полгода. Чем прививаться и когда это необходимо сделать?», - написала Татьяна.

Руководитель Минздрава Карелии объяснил, что повторную прививку нужно делать, когда снизятся защитные свойства вакцины.

По словам Охлопкова, пока не сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, нужно прививаться каждые полгода со дня введения второго компонента вакцины.

Это касается пандемии, а когда инфекция станет отступать, необходимо вакцинироваться ежегодно.

«То есть сегодня имеет смысл повторно привиться тем, кто полностью вакцинировался не позднее 11 февраля. И Вам, Татьяна, тоже», - уточнил Охлопков.

Он также пояснил, что ревакцинацию можно проводить любой из зарегистрированных в России вакцин, но желательно – не той, которой прививались первый раз, а другой.