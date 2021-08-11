Безработные Карелии могут получить от государства до 250 тысяч рублей

Текст и фото: Антонина Кябелева

Для безработных Карелии сегодня существует уникальная возможность вырваться из унизительного состояния вечного безденежья и одновременно не зависеть от прихотей и настроения работодателя. Руководитель управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала о том, на каких условиях безработные республики сегодня могут получить финансовую помощь в размере от 200 до 250 тысяч рублей. Как оказалось, это не так уж и сложно.

Индивидуальный предприниматель Светлана Золина, которая еще недавно была безработной, на личном опыте убедилась, что главное — это перебороть страх и неуверенность в себе.

Программа поддержки предпринимательской инициативы безработных в Карелии действует с 2009 года. Она начиналась как федеральная инициатива и финансировалась из федерального бюджета. С 2012 года она реализуется на средства республиканского бюджета. В программе может принять участие безработный гражданин, который готов открыть собственное дело, разработать и защитить бизнес-план.

С 2009 года финансовой поддержкой воспользовались 5600 безработных граждан.

«Семьдесят процентов из них до сих пор продолжают предпринимательскую деятельность. За последние три года закрепляемость наших предпринимателей из числа безработных составляет 94 процента. Это связано в том числе, и с поэтапным увеличением суммы финансовой поддержки»,

- сказала руководитель управления.

Сумма господдержки начиналась с 58,8 тысячи рублей, на которые мог претендовать лишившийся работы гражданин. С 2018 года государственная поддержка значительно увеличилась. В зависимость от сферы применения своих предпринимательских талантов безработный мог получить от 58,8 до 150 тысяч рублей. В 2019 году сумма господдержки варьировалась от 100 до 250 тысяч рублей, а с апреля 2020 года, когда коронавирус изменил привычный ход жизни, - от 200 до 250 тысяч рублей.

В 2021 году на эти цели правительство Карелии выделило, по оценке Фроловой, беспрецедентную сумму в 116 миллионов рублей:

«Впервые такие деньги выделяются из бюджета на государственную поддержку».

Их хватит, чтобы поддержать 500 безработных, у которых проснется предпринимательская жилка. Елена Фролова заметила, что, по информации на начало августа, уже заключено 179 соглашений с гражданами, а 61 бизнес-план проходит процесс согласования.

Раньше и суммы были значительно скромнее, и соответственно помощью могло воспользоваться значительно меньшее количество граждан. Для сравнения, в 2020 году на поддержку безработных, желающих открыть собственное дело, было выделено 62 миллиона рублей, а в 2017 году — всего 7,7 миллиона рублей. В 2019 году помощь для открытия своего дела получили 374 безработных, в 2020 году — 299 человек. Другими словами, в этом году управление труда и занятости не исчерпало пока еще и половину выделенной суммы, так что шансы получить финансовую поддержку весьма велики. Тем более, что, по признанию Фроловой, отказывают в поддержке очень редко. Это скорее исключение.

Что же нужно, чтобы получить деньги и от чего зависит сумма? Прежде всего, нужно быть безработным, причем этот статус должен быть официально подтвержден. Естественно, безработный должен понимать, чем он хочет заняться и составить бизнес-план. Фролова отметила, что в каждом районе республики есть отделения службы занятости населения, где дадут подробную информацию о том, как открыть дело, и при необходимости помогут грамотно составить бизнес-план.

«Люди приходят в службу занятости либо с готовыми идеями, либо с какими-то задумками. Если человек не готов к предпринимательской деятельности, наверное, его заставлять не стоит»,

- заметила руководитель управления.

Бизнес-план необходимо защитить перед специальной комиссией, в которую входят не только сотрудники службы занятости, но и представители налоговой инспекции, пенсионного фонда. «Безработный должен доказать, что бизнес-план жизнеспособен, что он проработал вопросы сбыта, системы налогообложения, прокачал вопрос конкуренции, что позволит бизнесу быть рентабельным», - отметила Елена Фролова. Если все прошло успешно, с безработным заключается соглашение. Выделенные средства человек может потратить только на те цели, которые значатся в его бизнес-плане. В дальнейшем необходимо в центр занятости предоставить отчет о том, куда конкретно были истрачены деньги.

На поддержу в 250 тысяч рублей могут претендовать безработные, которые решили заняться предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства, лесоводства, лесозаготовок, строительства, гостиничного бизнеса. Для иных областей экономики предусмотрена единовременная помощь в 200 тысяч рублей. На максимальную сумму финансовой помощи могут рассчитывать также инвалиды, женщины, воспитывающие детей, и предпенсионеры.

Что делать, если бизнес не пошел, а деньги истрачены?

«Стопроцентная закрепляемость — это утопия. Есть определенные риски, которые невозможно просчитать. И пандемия тому пример, которую просчитать было невозможно. Она не была заложена ни в каких долгосрочных прогнозах социально-экономического развития»,

- заметила Елена Фролова.

Если деньги истрачены по целевому назначению, но бизнес по каким-то причинам не пошел, то, по ее словам, никаких санкций к безработным не применяется. «Это финансовая помощь — мера социальной поддержки. Поэтому, если она потрачена по назначению, но что-то не получилось, возвращать ее не следует», - отметила руководитель управления. В случае если деньги были истрачены не по назначению, то дело передается в суд. Правда, отметила Елена Фролова, на ее памяти был только один такой инцидент.

Какие же идеи реализуют безработные? Фролова рассказала, как в разгар пандемии в Калевале, которая тогда оказался в числе «чистых» территорий, открылась первая в истории района парикмахерская, работающая до сих пор. В Олонце перед началом пандемии безработные решили организовать соляную комнату для лечения ряда заболеваний. Главная сложность оказалась — найти помещение. Сейчас направления в соляную пещеру для прохождения лечебных процедур дает даже местная поликлиника.

Поддержкой воспользовался бывший сотрудник минэкономразвития Алексей Трошков, который остался без работы и организовал в Петрозаводске выращивание шампиньонов. Другая реализованная с помощью господдержки бизнес-идея — парикмахерская для животных. Некоторые безработные, открывшие фермерское хозяйство, параллельно занимаются показом экзотических животных — страусов, индюков. В общем, идеи могут самые разные.

По статистике, женщины активнее чем мужчины используют возможность получить стартовый капитал для развития бизнеса. В 2020 году 60 процентов получателей финансовой поддержки были представительницы слабого пола.

Светлана Золина сменила несколько мест работы прежде, чем решилась открыть собственное дело. Она работала закройщиком и подумывала о том, чтобы заняться текстильным оформлением интерьеров. Это пошив штор, покрывал, чехлов для мебели. Когда она пришла с этой идеей в центр занятости, то поняла, что ей не хватает знаний. Через центр занятости Золина поступила на курсы текстильных декораторов. После этого она составила бизнес-план и в этом году получила субсидию на открытие своего дела. На согласование бизнес-плана ушло меньше месяца. В июле женщина получила деньги на развитие бизнеса. Сейчас начинающий предприниматель закупает дорогостоящее швейное оборудование. Работает дома, на аренде помещения пока решила сэкономить.

«Клиентам ко мне приходить не нужно, потому что к ним я приезжаю сама», - заметила она. Клиентов Светлана Золина находит через социальные сети. Не подводит и «сарафанное радио». Самым сложным, призналась она, оказалось перебороть страх.

«Сейчас бы я неуверенность в себе поборола гораздо раньше и не побоялась бы раньше подать заявление. Я не знала, будут ли заказы. Когда прощупала почву, поняла, что все будет работать. В данный момент у меня несколько проектов в работе»,

- рассказала Светлана Золина.

Она призналась, что в материально плане ей пока удалось достичь уровня прежней заработной платы. Но сейчас она сама себе хозяйка, самостоятельно планирует свой рабочий день и не должна отчитываться перед работодателем.

Светлана Золина рассказала, что взялась и за интерьер собственной квартиры.

- Спальню я уже оформила, - рассмеялась женщина.

По официальным данным, сейчас на учете в службе занятости Карелии состоит 7031 человек. Одновременно работодатели предлагают 7347 вакансий. Требуются водители, продавцы, медицинские работники, полицейские, инженеры, повара, слесари, электромонтеры, токари. Особенно остро ощущается нехватка медицинских работников. Только БСМП (Больница скорой медицинской помощи) готова принять на работу 158 специалистов.

У безработных остается и другая возможность – воспользоваться государственной поддержкой и попробовать свои таланты на ниве частного предпринимательства. Тем более, что в случае фиаско деньги не придется возвращать.