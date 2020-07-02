Больше 140 человек умерли от коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен еще у 6760 человек. Скончались 147 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве и Московской области. Значительное количество новых случаев и в соседних с Карелией регионах.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус выявлен у 661 165 человек. Зафиксировано 9683 летальных исхода. Выздоровели 428 978 человек.