Объявлены результаты голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия обработала 99,9% бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию РФ. По данным ЦИК, за внесение изменений в Основной закон проголосовали 77,93% россиян, против - 21,26%, передает РИА Новости.

Общероссийская явка составила около 65%.

В Карелии голоса распредилились следующим образом: за проголосовали 70,46%, против - 28,58%.

Напомним, голосование по поправкам в Основной закон проходило в течение недели и завершилось 1 июля. Этот день был объявлен в стране выходным.