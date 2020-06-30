Главная сваха страны предостерегла женщин от ошибки на первом свидании

По мнению телевизионного эксперта по отношениям, на первом свидании женщинам стоит быть милыми. Как считает телеведущая и сваха из программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова вероятность «встретить подходящего мужчину, который бы позвонил, назначил свидание и, наконец, пришел на него, ничтожна мала».

Сваха считает, что мужчины звонят только одной пятой части женщин, номера которых записывают. Однако звонок от мужчины еще не залог успеха, так как долгожданная встреча может и вовсе не состояться из-за трудности со временем у двух сторон.

Но если встреча все-таки состоится, тогда Сябитова предостерегает россиянок от главной ошибки, какую они могут совершить, пишет «Лента.ру».

Телесваха считает, что встреча будет иметь успех в том случае, если женщина продемонстрирует «умение быть милой», а не покажет, что рассматривает мужчину как «вариант арендно-инвестиционного проекта». При этом очевидной формой такого подхода сваха назвала требование оплаты совместных трат, а скрытой - требование подарков, выполнения домашней работы и покрытия всевозможных расходов.

Фото: bigpicture.ru