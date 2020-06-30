Психолог перечислил основные признаки скорого развода

ПсихологАлександр Шахов в беседе с «Пятым каналом» рассказал, как понять, что развод неизбежен. По мнению специалиста, одним из главных факторов неизбежного развода является неумение супругов обсуждать проблемы в отношениях. Проблемы с коммуникацией указывают на то, что отношения зашли в тупик. По мнению Шахова, молчание одного вовсе не означает его равнодушие к ситуации. Вероятно, что он уже принял решение о разводе и ждет встречных шагов от партнера.

Психолог призывает пары не молчать даже во время ссор пусть и с битьем посуды. Если супруги еще могут говорить друг с другом, это, по его мнению, значит, что чувства еще есть и не все потеряно. Но вот если желания идти на разговор вовсе нет, тогда и продолжать отношения не стоит, считает психолог.

Привести к разрыву также могут не оправданные ожидания от совместной жизни . Психолог рекомендует составить список критериев для оценки отношений. В частности, забота, любовь, материальный достаток, защищенность и так далее. Если ни один пункт из списка не оправдал себя, то смысла тянуть брак нет, считает эксперт.

Еще одной причиной скорого разрыва может стать то, что супругов не устраивают взгляды на жизнь друг друга и они не хотят принимать внутренний мир партнера. Еще одним фактором, разрушающим отношения, является перенос обид из прошлого на партнера. Психолог считает, что женщины переносят в семейную жизнь обиды на отца, а мужчины испытывают тягость из-за обид на своих матерей. По мнению Шахова, разобраться в этом и спасти отношения поможет профессиональный психолог.