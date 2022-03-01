В Карелии отменили QR-коды в кинотеатрах, фитнес-центрах и гостиницах

В Карелии сняты некоторые антиковидные ограничения для организаций, у которых нет паспорта коллективного иммунитета. Кроме того со следующей недели в поликлиниках будет возобновлено оказание плановой помощи. О решении властей сегодня сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В частности, в гостиницах, турбазах, хостелах больше не нужно предъявлять QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании. Кроме того цифровой код, сертификат о вакцинации или справка о перенесенной болезни больше не потребуется при посещении фуд-кортов, фитнес-центров, музеев, библиотек, клубов, дворцов, домов культуры, центров и домов народного творчества, кинотеатров, театрально-концертных мероприятий.

Также эти ограничения сняты для организаций без паспорта коллективного иммунитета, которые предоставляют продукты питания и напитки. Вдобавок снято ограничение по времени работы. Ранее им было разрешено работать лишь с 23:00 до 6:00.

Власти республики разрешили посещать организации социального обслуживания, предоставляющие услуги в стационарной форме. (фото pixabay.com, Farbsynthese)