Глава Петрозаводска заболела коронавирусом

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник сделала тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила глава столицы Карелии сегодня вечером. Мэр находится дома и поддерживает связь с коллегами по работе.

«К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами»,

- написала Мирошник, пожелав всем здоровья.

«Желаю всем здоровья, берегите себя!»

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Карелии выявили у 92 человек. Из этого числа заболевших - 76, у 30 из них симптомы средней тяжести. 53 новых случая приходится на Петрозаводск.