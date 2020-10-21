Уборку опавшей листвы усилили в Петрозаводске

В карельской столице продолжаются сезонные работы. Техника и мобильные бригады ООО «Городской комбинат ежедневно работают в разных районах столицы Карелии.

Подрядчик подметает дорожки в зеленых зонах, лестницы, сгребает и вывозит опавшую листву, а также убирает мусор. Сегодня работы ведутся на Левашовском бульваре, в сквере Юрия Андропова, парках Ямка и Липовом. Как сообщает пресс-служба мэрии, по поручению главы города уборку в парках и скверах усилили.

Также в Петрозаводске высаживают декоративные кустарники, проводят санитарную обрезку с «посадкой на пень», с городских клумб убирают цветы. (фото пресс-центр администрации города)