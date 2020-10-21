Контейнерные площадки в Петрозаводске превращаются в стихийные свалки

Стихийные свалки вырастают у контейнерных площадок в Петрозаводске. Здесь находят шины, древесные остатки и строительные отходы.



Так, обращение о несанкционированной свалке у контейнерной площадки на улице Лисицыной поступило на прошлой неделе. Мусор вывезли, а прилегающую территорию убрали. Но порядок цари недолго. На этой неделе на этом же месте вновь образовалась стихийная свалка строительных отходов, сообщает пресс-служба администрации города. Похожая ситуация сложилась на контейнерной площадке на Московской улице. Мэрия направила обращения в органы, контролирующие выполнение экологического законодательства. По ситуации на улице Лисицыной информацию передадут органам контроля в ближайшее время.

В пресс-центре напомнили, что предприятиям для утилизации строительных, опасных и иных отходов необходимо заключить контракты с мусоровывозящими компаниями. Складирование этих видов отходов в не предназначенных для этого местах относится к административным правонарушениям.



Также в городе устанавливают новые каменные площадки. Они еще не введены в эксплуатацию. Поэтому петрозаводчан просят выбрасывать мусор в размещенные рядом контейнеры, а не складировать отходы вокруг каменных площадок или внутри них.

Ранее эксперты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в Карелии. (фото пресс-центр администрации города)